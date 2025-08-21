Accidente Vial en Libramiento Carlos Salinas: Mazda Impacta Pipa de Gas

Un accidente vial ocurrido la mañana de este jueves dejó como saldo solo daños materiales, luego que el conductor de un Mazda no logró frenar a tiempo y se estrelló contra una pipa de gas mientras circulaba por el Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

El percance se registró cerca de las 09:00 horas, a la altura de la calle Mariano Escobedo, en la colonia Loma Linda.

Según los primeros reportes, Edgar Josué Campos González, de 41 años, conductor del Mazda Sedan 2 modelo 2019 de color guinda, no extremó precauciones y terminó colisionando contra una pipa de gas marca Dodge RAM 4000 modelo 2022, que circulaba en la misma dirección.

El conductor de la pipa, identificado como Juan Enrique Peña Vázquez, de 57 años, resultó ileso, mientras que el responsable del choque, Campos González, también salió sin lesiones. Afortunadamente, el incidente no causó derrames ni otros riesgos mayores, ya que el impacto no afectó la carga de gas de la pipa.

Al lugar acudieron oficiales de la Policía Municipal y personal de peritaje, quienes elaboraron el reporte para determinar las causas del accidente. Los daños fueron principalmente en el Mazda, aunque el transporte de gas también presentó algunas abolladuras.

Los oficiales de Tránsito aseguraron la zona y peritos realizaron los procedimientos necesarios para liberar la vialidad.