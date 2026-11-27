MONCLOVA, Coah.- Tres accidentes de motocicleta registrados en distintos puntos de Monclova y Frontera encendieron las alertas viales durante la tarde del viernes. En los percances participaron automóviles particulares y camionetas, que terminaron impactando a los conductores de vehículos de dos ruedas.

Los reportes de emergencia movilizaron a las autoridades hacia diferentes sectores de ambas ciudades, donde se atendieron los accidentes que involucraron a motociclistas.

El primero ocurrió sobre la avenida Acereros, en el cruce con Acapulco, donde una camioneta Ford Lobo, color rojo, impactó a un motociclista. El choque sorprendió a quienes circulaban por la zona y generó la movilización correspondiente.

Otro percance se registró en la colonia Azteca, en el cruce de las calles Tizoc y avenida Huémac. En ese punto, un automóvil blanco embistió a un motociclista, provocando un nuevo incidente vial.

La racha de accidentes también alcanzó al municipio de Frontera. En la colonia Sierrita, sobre la calle Oaxaca, una camioneta familiar de color blanco chocó contra una motocicleta.

Los tres percances ocurrieron en diferentes sectores, pero tuvieron como factor común la participación de motociclistas en colisiones contra vehículos de mayor tamaño.

Aunque no se proporcionaron detalles sobre la gravedad de las lesiones ni se establecieron responsabilidades por los hechos, los accidentes volvieron a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan quienes utilizan motocicletas como medio de transporte.

Conocidas popularmente como "mortálikas", las motocicletas forman parte del tránsito cotidiano de la Región Centro; sin embargo, cualquier descuido, maniobra imprudente o falta de precaución puede terminar en una colisión con consecuencias graves.