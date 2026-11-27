MONCLOVA, Coah.- Ni siquiera la tranquilidad de su propio hogar tiene garantizada doña Juanita Rodríguez, una comerciante de 61 años que se gana la vida vendiendo comida sobre la avenida Industrial y quien asegura haber sufrido, por tercera ocasión, la irrupción de un sujeto que presuntamente la mantiene bajo el acecho de los robos.

Esta vez, la mujer descubrió que alguien había ingresado nuevamente a su domicilio de la calle Secundaria 5 para llevarse dinero en efectivo, cuya cantidad no pudo precisar.

Conocidas de la afectada indicaron que sospechan de un hombre identificado como Juan Davis, a quien tiempo atrás incluso llegó a ayudar económicamente, sin imaginar que después lo relacionaría con los constantes problemas de inseguridad que enfrenta en su vivienda de su vecina.

Según, todo comenzó cuando perdió su cartera al salir de una frutería. Días después, el hombre acudió a su casa para devolverle primero su licencia de conducir y, posteriormente, otro documento. Durante ese encuentro le pidió una recompensa, por lo que ella, agradecida, le entregó 100 pesos.

Sin embargo, aquella buena acción terminó convirtiéndose en una preocupación para la comerciante, quien comenzó a sospechar del individuo luego de sufrir varios robos en su propiedad.

En una de las ocasiones anteriores, el sujeto presuntamente irrumpió en la vivienda cuando ella todavía se encontraba dentro. Al escuchar que alguien revolvía sus pertenencias, se refugió en su recámara y sostuvo la puerta para impedir que el intruso ingresara. Al gritar que ya había llamado a la policía, consiguió que escapara, aunque alcanzó a llevarse algunos objetos.

En una segunda ocasión, doña Juanita solicitó la intervención de las autoridades a tiempo, evitando que la situación llegara a mayores. Pese a ello, posteriormente también reportó la desaparición de joyería y otros artículos de valor.

La tercera irrupción ocurrió la mañana del viernes, apenas un día después de que la comerciante cumpliera 61 años. Al regresar a su domicilio antes de las 09:00 horas, descubrió que nuevamente habían ingresado y que le faltaba dinero en efectivo.

Elementos de la policía municipal acudieron para tomar conocimiento y recabar información. Durante las diligencias también se entrevistaron con Felipa Carmona, vecina de la afectada, mientras que a doña Juanita le recomendaron acudir ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia correspondiente.

La comerciante teme que el presunto responsable, quien aparentemente vive cerca de su domicilio, vuelva a ingresar a su propiedad. Después de tres episodios, su preocupación ya no se limita a las pérdidas económicas: también vive con el temor de encontrarse nuevamente frente al intruso dentro de su propia casa.