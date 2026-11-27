MONCLOVA, Coah.- Bajo la amenaza de exhibir una supuesta fotografía íntima, un vecino de la colonia Calderón habría sido blanco de un intento de extorsión, luego de que desconocidos lo contactaran mediante Telegram y mensajes de texto para exigirle depósitos de dinero a cambio de no difundir la imagen.

El reporte movilizó a elementos de la Policía Municipal la mañana de este viernes, quienes fueron requeridos en un domicilio ubicado en la privada 16, en el cruce con la calle 12, donde presuntamente se encontraba el afectado.

De acuerdo con la información proporcionada en la llamada de auxilio, los mensajes comenzaron a llegar después de la medianoche, cuando una persona que utilizaba el nombre de "Susana" en Telegram le exigió un depósito de 300 pesos a una cuenta bancaria a nombre de un hombre identificado como Rodrigo.

Como parte de la presión, el contacto habría adjuntado el perfil de Facebook y el número telefónico del afectado, además de advertirle que publicaría una fotografía suya de índole sexual si no cumplía con el pago solicitado.

La situación no terminó ahí, pues posteriormente recibió otro mensaje de texto en su teléfono celular. En esta ocasión, el remitente no mostraba un número telefónico, sino una dirección de correo electrónico identificada como cetipow327_gmail.com, desde la cual le exigían transferir 200 pesos antes de las 18:00 horas de este viernes.

La amenaza, según el reporte, consistía en divulgar la supuesta imagen y causarle un daño moral si no realizaba el depósito.

Ante el temor de que los desconocidos cumplieran sus advertencias, el vecino habría solicitado apoyo de las autoridades; sin embargo, cuando los elementos preventivos acudieron al domicilio señalado, no lograron localizar a la persona que habría realizado el reporte.

Por ello, los oficiales no pudieron entrevistarse con el presunto afectado para conocer más detalles sobre los mensajes y las exigencias económicas, además de orientarlo para hacer caso omiso a este tipo de llamadas.