Aumentan accidentes de motocicleta en Monclova: alerta de Daniel Segovia

MONCLOVA, COAH.— El incremento de accidentes de motocicleta en la ciudad encendió las alertas entre los cuerpos de auxilio, luego de que se registrara un repunte de percances protagonizados principalmente por menores de edad.

De acuerdo con información recabada, el Director del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), Daniel Segovia, informó que tan solo durante el mes de diciembre del año pasado se atendieron más de 20 reportes relacionados con jóvenes motociclistas involucrados en accidentes.

¿Cuáles son los puntos críticos de los accidentes?

Los incidentes se registraron en distintos puntos de los sectores oriente, sur y norte de la ciudad, y la mayoría de los afectados eran menores de 17 años. Muchos circulaban sin respetar medidas básicas de seguridad, ya fuera como transporte cotidiano o por recreación. Entre los atendidos se encontraban repartidores de comida rápida, trabajadores y particulares, en varios casos a exceso de velocidad. Otros percances se originaron por la falta de precaución de automovilistas, que impactaron directamente a los motociclistas.

¿Qué medidas se están tomando para mejorar la seguridad vial?

Segovia señaló que esta situación refleja una deficiente cultura vial, tanto entre conductores de motocicletas como entre automovilistas, aumentando el riesgo en la vía pública y demandando mayor responsabilidad colectiva. Los paramédicos intervinieron de manera recurrente para brindar atención prehospitalaria y traslados urgentes a jóvenes lesionados.

¿Qué recomendaciones hacen las autoridades para prevenir accidentes?

Ante este panorama, las autoridades reiteraron la importancia del uso adecuado del casco, el respeto a los límites de velocidad y la supervisión de menores que conducen motocicletas, como medidas preventivas que pueden reducir la incidencia de accidentes y sus consecuencias. La estadística registrada en diciembre representa un llamado de atención para reforzar la educación vial y la corresponsabilidad en las calles.