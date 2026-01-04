Detonaciones de pirotecnia alarman a vecinos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tranquilidad de la colonia Colinas de Santiago se vio interrumpida durante la madrugada de ayer, luego de que una serie de fuertes detonaciones provocadas por el uso indiscriminado de pirotecnia alarmara a vecinos de la calle Del Socorro y generara la movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con el reporte canalizado a través del sistema de emergencias 911, un grupo de personas, entre ellos varios adolescentes, detonaba cohetes de manera constante en plena vía pública, provocando estruendos que se escuchaban a varias cuadras a la redonda y alteraban el descanso de las familias del sector.

Ante la molestia y el temor generado por el ruido, vecinos decidieron solicitar la intervención de las autoridades, señalando que la situación se prolongó durante varios minutos sin que hubiera control alguno sobre quienes realizaban estas acciones.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y efectuaron recorridos preventivos sobre la calle Del Socorro y zonas aledañas. No obstante, al percatarse de la presencia de las patrullas, los presuntos responsables optaron por refugiarse en el interior de sus domicilios, evitando así que se concretaran detenciones en ese momento.

Las unidades policiales permanecieron en el área durante varios minutos con el objetivo de inhibir nuevas detonaciones y restablecer el orden público. Una vez que se confirmó que la actividad cesó, los oficiales se retiraron del lugar.