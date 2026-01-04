Protección Civil y Bomberos sofocan incendio en Frontera

FRONTERA, COAH.— La tarde de ayer se vivieron momentos de tensión en la colonia El Huizachal, luego de registrarse un incendio de consideración en un lote baldío, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de auxilio y seguridad. La densa humareda fue visible desde distintos puntos del sector, provocando la alerta inmediata entre los habitantes.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, elementos de Seguridad Pública realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Profesora Petra Martínez cuando detectaron una columna de humo que se elevaba desde un predio baldío colindante con la calle Josefina Flores. Al aproximarse, confirmaron que se trataba de un incendio activo, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos del municipio.

Acciones de la autoridad

Vecinos del sector señalaron a las autoridades que de manera recurrente personas ajenas al lugar suelen prender fuego a la maleza del lote sin medir las consecuencias, situación que en esta ocasión derivó en un siniestro que amenazaba con salirse de control, debido a las condiciones del entorno y la cercanía con zonas habitacionales.

Ante el riesgo de que las llamas se propagaran hacia las colonias Magisterio, El Huizachal y La Aviación, los cuerpos de emergencia actuaron de forma coordinada. Policías municipales acordonaron el área para facilitar las maniobras, mientras que bomberos, apoyados por personal de Protección Civil, desplegaron unidades y equipo para atacar el fuego desde distintos frentes.

Detalles confirmados

Tras varios minutos de labores continuas, el incendio fue controlado y sofocado, evitando daños a viviendas y personas. El hecho dejó únicamente daños en la vegetación del predio, aunque reavivó la preocupación vecinal por la falta de control y vigilancia en este tipo de terrenos baldíos.