Monclova: disturbios en el Centro Recreativo Dora Vargas

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización de elementos de Seguridad Pública se registró la tarde de ayer en el Centro Recreativo Dora Vargas de Lizarrín, ubicado en la colonia Otilio Montaño, luego que se reportó una violenta riña entre dos equipos que disputaban un partido amistoso de fútbol, situación que generó momentos de pánico entre jugadores y asistentes.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el altercado se originó en pleno desarrollo del encuentro, cuando presuntas faltas y reclamos subieron de tono y derivaron en empujones y agresiones físicas entre varios jugadores. En cuestión de minutos, la confrontación se salió de control y se extendió dentro del campo, obligando a familias y aficionados a retirarse apresuradamente para evitar verse involucrados.

Ante el caos y la falta de control, personas que se encontraban en las gradas solicitaron apoyo a través del número de emergencias, reportando una alteración al orden público dentro del complejo deportivo. En respuesta, varias patrullas de Seguridad Pública se movilizaron al sitio con el objetivo de restablecer el orden y prevenir mayores incidentes.

Sin embargo, al arribo de los oficiales, los jugadores involucrados ya se habían retirado del lugar, luego de suspender de manera abrupta el partido y provocar disturbios. No se reportaron personas detenidas ni lesionadas de gravedad, aunque los hechos quedaron asentados en los registros oficiales como una riña y alteración al orden público.

Autoridades municipales exhortaron a los organizadores de ligas y encuentros deportivos a reforzar las medidas de control y a fomentar el juego limpio, advirtiendo que este tipo de conductas no solo empañan el deporte, sino que ponen en riesgo la integridad de los asistentes y pueden derivar en sanciones conforme a la ley.