Fuego en casa moviliza a cuerpos de emergencia en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un incendio registrado la tarde de ayer al interior de una vivienda de la colonia Guadalupe Borja, en Ciudad Frontera, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y momentos de alarma entre vecinos del sector, luego de que una densa columna de humo fuera visible desde varias cuadras a la redonda.

El siniestro fue reportado a los números de emergencia cuando habitantes del área detectaron la fumarola que salía de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Primero de Mayo y Javier Mina. Ante el temor de que pudiera haber personas atrapadas, se solicitó apoyo inmediato de las autoridades.

Acciones de la autoridad

Elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron en cuestión de minutos y confirmaron que el fuego se encontraba activo al interior de una de las habitaciones del inmueble. De inmediato iniciaron labores de combate, logrando confinar las llamas y evitar que el incendio se propagara a otras áreas de la vivienda o a casas colindantes. Posteriormente realizaron maniobras de enfriamiento y ventilación para eliminar riesgos residuales.

Durante la intervención se confirmó que la vivienda se encontraba deshabitada al momento del incidente, por lo que no se reportaron personas lesionadas. En el lugar, personal de emergencia se entrevistó con el propietario del domicilio, identificado como Pedro C, quien señaló que el incendio se originó presuntamente por veladoras que permanecieron encendidas, lo que facilitó la rápida propagación del fuego entre materiales inflamables.

Detalles confirmados

Más tarde arribó una unidad de Protección Civil, cuyos elementos efectuaron una revisión preventiva del inmueble para descartar daños estructurales u otros riesgos. Asimismo, emitieron recomendaciones al propietario relacionadas con el uso responsable de veladoras y otros objetos que representan un potencial peligro dentro del hogar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para extremar precauciones, especialmente cuando las viviendas quedan solas, advirtiendo que este tipo de descuidos puede derivar en situaciones de alto riesgo con consecuencias mayores.