Accidentes en Monclova-Sabinas: Protección Civil llama a conducir responsablemente

ESCOBEDO, COAH.— Ante los diversos accidentes automovilísticos registrados en menos de una semana en el tramo carretero Monclova-Sabinas y otras vialidades de la región, el director de Protección Civil y Bomberos de Escobedo, Carlos Raymundo Borrego Flores, exhortó a los conductores a reforzar las medidas de seguridad al viajar.

El funcionario pidió a quienes circulan por el municipio, principalmente por la carretera federal 57 y la carretera 34, respetar los límites de velocidad y conducir de manera responsable para reducir el riesgo de percances.

Borrego Flores recomendó no manejar en estado de fatiga, revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de iniciar un viaje y utilizar siempre el cinturón de seguridad.

Asimismo, reiteró el llamado a evitar conducir bajo los efectos del alcohol, al señalar que esta práctica representa uno de los principales factores de riesgo en accidentes de tránsito.

El director de Protección Civil y Bomberos destacó que la prevención y el cumplimiento de las medidas básicas de seguridad son fundamentales para proteger la vida de los automovilistas y de quienes transitan por estas carreteras.