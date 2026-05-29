Cerca de 50 accidentes de motocicletas en Monclova en mayo

MONCLOVA COAH.- El mes de mayo quedó marcado por una alarmante ola de accidentes en motocicleta que dejó un saldo devastador en las calles de la región, donde grupos de rescate, paramédicos y oficiales del Departamento de Control de Accidentes atendieron cerca de 50 percances relacionados con motociclistas, en su mayoría jóvenes.

De acuerdo con una investigación periodística basada en reportes de emergencia y registros de atención vial, el incremento de accidentes superó las cifras registradas en meses anteriores, convirtiendo a mayo en uno de los periodos más violentos para conductores de motocicleta.

Autoridades y cuerpos de rescate señalaron que gran parte de los accidentes estuvieron relacionados con la imprudencia al volante, principalmente por conducir a exceso de velocidad, ignorar señalamientos y, en algunos casos, manejar bajo los efectos del alcohol.

Dentro de los percances registrados, alrededor del 15 % terminó en tragedias fatales, dejando familias destrozadas tras la muerte de jóvenes y menores de edad que viajaban en motocicleta. Algunos de los accidentes más impactantes ocurrieron durante las madrugadas y fines de semana, cuando el flujo de motociclistas aumentó considerablemente en distintos sectores de la ciudad.

Paramédicos revelaron que muchas de las víctimas no utilizaban casco de seguridad al momento del impacto, situación que agravó severamente las lesiones sufridas en choques y derrapes.

Elementos de rescate coincidieron en que el uso irresponsable de motocicletas entre adolescentes y jóvenes se ha convertido en un problema creciente, debido a la falta de precaución y al incumplimiento de normas viales.

Mientras las estadísticas continúan aumentando, autoridades exhortaron a conductores y padres de familia a reforzar medidas preventivas para evitar que más vidas sigan perdiéndose sobre el asfalto.