Despliegue policiaco en Monclova tras reporte de acoso

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte despliegue policiaco se registró esta mañana en el centro de la ciudad, luego de que un usuario alertara al 911 sobre un par de sujetos que, presuntamente armados, lo acosaron mientras circulaba por la calle Venustiano Carranza, cerca de la Presidencia Municipal.

Según el reporte de las autoridades, el incidente comenzó alrededor de las 10:30 horas, cuando el conductor de un vehículo Nissan Versa color naranja se encontraba circulando por la calle Adolfo López Mateos. Indicó que al llegar a la intersección de la calle Hidalgo y la calle Venustiano Carranza fue abordado por los ocupantes de una camioneta Ranger blanca.

Los sujetos comenzaron a pitarle y a proferirle groserías, en tono agresivo y con acento chilango, preguntándole si "tenía prisa" y "qué es lo que quería". Ante la situación, el conductor decidió retirarse de inmediato y tomar la calle Zaragoza, pero los hombres continuaron siguiéndolo hasta que se detuvieron a un costado de la Presidencia Municipal, estacionándose en la misma en la calle Venustiano Carranza. Fue en este momento cuando el usuario alertó a las autoridades, mencionando que los sujetos podrían estar armados.

En cuestión de minutos, elementos de la Policía Municipal, así como de la Policía de Acción y Reacción, se movilizaron al lugar, desplegando un operativo para verificar la situación. Los oficiales confirmaron que la camioneta estaba sola, sus ocupantes la habían dejado estacionada, por lo que esperaron hasta que regresaran para poder revisar el interior del vehículo así como a los sujetos, descartando que se encontraran armados.