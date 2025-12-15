Detienen a hombre en Monclova por inhalar sustancias tóxicas

MONCLOVA, COAH. — Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 52 años en la colonia San Miguel, luego de ser sorprendido inhalando sustancias tóxicas en la vía pública, lo que generó la movilización de los oficiales.

La detención ocurrió alrededor de las 10:00 horas en el cruce de las calles Cuatro Ciénegas y Rosario, donde Juan Carlos Méndez Muñiz, mejor conocido como "Juanelo", fue interceptado mientras realizaba la práctica de inhalar sustancias prohibidas.

El hombre, de 52 años, fue encontrado en estado de evidente alteración debido al consumo de las sustancias tóxicas.

Los oficiales de la unidad 222, tras observar el comportamiento del detenido, procedieron a su aseguramiento por el delito de consumo de drogas en vía pública.

Ante la falta que cometía, el sujeto fue trasladado a la comandancia para realizar los procedimientos correspondientes.

Juan Carlos Méndez fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal donde quedó a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación legal.