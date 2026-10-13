Denuncian presunto acoso sexual a niña en escuela primaria Cuauhtémoc

MONCLOVA, COAH.- La confesión de una niña de nueve años a su padre encendió las alertas sobre un presunto caso de acoso en la escuela primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Obrera Norte, donde la menor señaló a uno de sus compañeros de haberla tocado sin su consentimiento y amenazado para exigirle dinero u otras cosas.

Los hechos fueron reportados la tarde de este martes, alrededor de las 13:40 horas, cuando la estudiante salió del plantel, situado sobre la calle Secundaria 4 y avenida 1, y le contó a su padre lo que presuntamente había ocurrido.

Detalles del Acoso Reportado

De acuerdo con la denuncia, la niña relató que un compañero de su misma edad le había tocado los glúteos y la habría amenazado con volver a hacerlo cuando quisiera si ella no le entregaba dinero o algo que él pidiera.

La menor decidió contarle a su padre lo sucedido, lo que llevó al hombre a solicitar el apoyo de las autoridades para que se investigara el caso y se protegiera a su hija.

El padre manifestó su inconformidad y aseguró que anteriormente había hablado con el director del plantel sobre situaciones de acoso que, según su versión, su hija ya había experimentado con el mismo compañero.

Sin embargo, señaló que el asunto quedó pendiente de atención y que le indicaron que lo hablarían posteriormente, sin que, a su juicio, se tomaran medidas para evitar otro incidente.

Asimismo, trascendió que una conductora de transporte escolar habría presenciado el momento en que ocurrió el presunto tocamiento, por lo que su testimonio podría ser relevante para esclarecer lo sucedido.

Intervención de las Autoridades

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, junto con detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes tomaron conocimiento de los señalamientos para iniciar las diligencias correspondientes.

El caso deberá ser investigado por las autoridades competentes para determinar las circunstancias de lo ocurrido y establecer las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de la menor. Al tratarse de niñas y niños, será fundamental proteger su identidad y garantizar que el procedimiento se desarrolle con atención especializada.