Se quita la vida de un disparo en el arroyo Frontera

Frontera, COAH.- La búsqueda de Josuén Chairez, de 22 años, terminó durante la madrugada de este martes, cuando fue localizado sin vida en el arroyo de Frontera, en las inmediaciones de la colonia 10 de Mayo. El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad y agentes de investigación.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven había salido de su domicilio la noche del lunes y no regresó, situación que preocupó a su esposa, quien comenzó a buscarlo con ayuda de familiares y conocidos.

La mujer informó a las autoridades que alrededor de las 22:30 horas su esposo salió de la vivienda con la intención de comprar agua. Al prolongarse su ausencia y no lograr comunicarse con él, inició las labores para localizarlo.

Según el testimonio, Josuén había dejado sus pertenencias y su teléfono celular en casa, por lo que sus allegados preguntaron entre conocidos si alguien lo había visto y recorrieron distintos puntos de los alrededores.

Hallazgo del cuerpo

La búsqueda concluyó cuando un amigo del joven, identificado como Héctor, también de 22 años, lo encontró en el arroyo, en el sector de las calles Geranios y De la Cruz. Tras el hallazgo, se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia mediante el número 911.

Investigación en curso

Los primeros datos indicaron que el joven presentaba una lesión producida por arma de fuego. Personal de la Agencia de Investigación Criminal acudió para realizar las diligencias correspondientes y recabar información que permita establecer cómo ocurrieron los hechos.

Dentro de los testimonios recabados se señaló que, días antes, Josuén había expresado que atravesaba una situación emocional difícil. Este antecedente deberá ser valorado por las autoridades junto con el resto de los elementos de la investigación, sin que por ahora se haya establecido de manera definitiva cómo ocurrió su muerte.

El caso quedó bajo investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si existe alguna responsabilidad relacionada con los hechos.