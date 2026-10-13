Riña familiar deja cuatro detenidos

MONCLOVA, COAH.- Un pleito entre familiares terminó con cuatro personas detenidas y consignadas ante el Ministerio Público, luego de que una discusión entre una tía y su sobrina derivara en una riña en calles de la colonia Hipódromo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:10 horas de este lunes, cuando elementos de la Policía Municipal recibieron el reporte de una pelea entre dos mujeres sobre la calle 10 y acudieron para controlar la situación.

Al llegar, los oficiales encontraron a las involucradas intercambiando golpes en plena vía pública, por lo que intervinieron para separarlas y evitar que la confrontación continuara.

Motivos del Conflicto Familiar

Las mujeres fueron identificadas como Gloria Reina, de 48 años, y Eunice Martínez, de 25, quienes señalaron motivos distintos como origen del conflicto.

Gloria aseguró que su sobrina le reclamó porque presuntamente creía que hablaba mal de ella. Por su parte, Eunice relató que se encontraba en la vivienda de otro familiar, ubicada junto al domicilio de su tía, cuando Gloria llegó y comenzó a reclamarle por diversos asuntos.

La discusión subió de tono hasta que ambas salieron a la calle y comenzaron a golpearse. El altercado también involucró a Gerson y Bruno, quienes presuntamente se sumaron a la confrontación al ver a su madre y esposa, respectivamente, en la pelea.

Consecuencias Legales de la Riña

Tras controlar la riña, los policías detuvieron a los cuatro involucrados y los trasladaron a la Comandancia Municipal, donde inicialmente quedaron a disposición del juez calificador.

Sin embargo, posteriormente fueron consignados ante el Ministerio Público por los señalamientos de lesiones dolosas, amenazas y lo que resulte, a fin de que se determine su situación legal y se deslinden responsabilidades.