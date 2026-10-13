Echan de su casa a ex obrero de AHMSA

MONCLOVA, COAH.- A sus 65 años, después de trabajar durante años en Altos Hornos de México (AHMSA) y enfrentar las secuelas de una embolia, Bernardo Peña Zamora terminó pidiendo ayuda a la Policía Municipal para intentar recuperar algo tan básico como el acceso a su propia casa.

El adulto mayor denunció que, al regresar al inmueble que construyó con años de esfuerzo, encontró la puerta asegurada con una cadena y, presuntamente, sus hijos se negaron a permitirle la entrada. Ante la tensión familiar, buscó apoyo entre sus hermanos y solicitó la intervención de las autoridades.

El conflicto no se limita a quién puede entrar o permanecer en la vivienda. De acuerdo con los familiares de Bernardo, su estado de salud lo coloca en una situación vulnerable, pues requiere cuidados y apoyo, mientras enfrenta diferencias con sus hijos por el acceso al domicilio y el manejo de los recursos económicos que recibe.

LA DISPUTA TAMBIÉN ALCANZA SU PENSIÓN

Familiares del hombre señalaron presuntas irregularidades en el manejo de su pensión, cuyo monto, según indicaron, ronda los 20 mil pesos mensuales.

De acuerdo con su versión, Bernardo Peña Hernández Junior y Yosdi Yajaira Peña Hernández, junto con María Hernández, expareja del pensionado, presuntamente tendrían acceso al dinero a través de una aplicación bancaria, aunque la tarjeta está a nombre del propio adulto mayor.

Los familiares afirmaron que Bernardo acudió recientemente a revisar el saldo de su cuenta y encontró que solamente quedaban mil pesos. Esta situación habría incrementado la preocupación por el destino de los recursos que necesita para cubrir sus gastos y atender sus necesidades.

A los desacuerdos económicos se suman señalamientos del hombre sobre la presunta sustracción de pertenencias de su vivienda. Según sus familiares, también habría solicitado una restricción de acercamiento, aunque los alcances de esa medida deberán confirmarse ante las instancias correspondientes.

BUSCAN UN ARREGLO QUE LO PROTEJA

La intervención de los elementos municipales llevó el conflicto hasta las instalaciones de Seguridad Pública, donde Bernardo Peña Hernández Junior y Yosdi Yajaira Peña Hernández fueron trasladados en calidad de presentados para atender la situación.

En la Comandancia Municipal, la hija de Bernardo quedó detenida ya que se negó a entregar la llave de la casa de su padre, a pesar de contar con una orden de restricción en su contra vigente.

Hasta el momento, las acusaciones sobre el manejo de la pensión, la presunta sustracción de pertenencias y la negativa de acceso a la vivienda corresponden a versiones de los involucrados y sus familiares, por lo que deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Detrás de la disputa queda la situación de un hombre que, después de años de trabajo y de enfrentar un problema de salud, ahora busca garantías para vivir con tranquilidad, acceder a su hogar y contar con los recursos necesarios para su cuidado.