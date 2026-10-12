Bomberos controlan incendio en lote baldío de Monclova

MONCLOVA, Coah. - La movilización de bomberos y elementos de Seguridad Pública se registró la noche del lunes en la colonia Brisas del Valle, luego de que vecinos reportaran un incendio en un lote baldío ubicado en el cruce de las calles Río Nilo y Jesús Muñoz.

El reporte activó la respuesta de los cuerpos de emergencia, que se trasladaron al lugar para combatir las llamas y evitar que se extendieran hacia las viviendas cercanas.

A su llegada, los elementos de Seguridad Pública acordonaron el área para facilitar las maniobras de los bomberos y mantener despejado el perímetro durante los trabajos de extinción.

El personal de bomberos de Monclova realizó las labores necesarias para sofocar el fuego, que quedó bajo control dentro del terreno baldío.

La intervención permitió contener el incendio sin que alcanzara las propiedades aledañas, por lo que no se reportaron daños en las viviendas del sector.

La presencia de las unidades de emergencia generó expectación entre los habitantes de la colonia, debido al riesgo que representaba la cercanía del fuego con los inmuebles.

Sin embargo, la coordinación entre los elementos municipales y los bomberos permitió atender el incidente y controlar la situación en el sitio.

Hasta el momento, no se han precisado las causas que originaron el incendio. Tampoco se reportaron personas lesionadas durante la emergencia.

Una vez sofocadas las llamas, los cuerpos de auxilio dieron por controlado el principal riesgo para las familias que habitan en los alrededores.

El incidente quedó atendido en el lugar, sin afectaciones reportadas a las viviendas cercanas.