'Disparos' en la Morelos

FRONTERA, COAH.— Un fuerte operativo policiaco se activó la noche del lunes en la colonia Morelos, luego de que una llamada al 911 alertó sobre presuntas detonaciones de arma de fuego, generando momentánea preocupación entre los habitantes del sector.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la medianoche, cuando elementos de Seguridad Pública Municipal se desplegaron rápidamente hacia las calles Elpidio Barrera, José Vasconcelos y Francisco Urquizo. Varias patrullas recorrieron el perímetro, cerraron accesos y mantuvieron vigilancia en las salidas de la colonia en busca de vehículos o personas sospechosas.

Acciones de la autoridad

Simultáneamente, otros oficiales se entrevistaron con los vecinos cercanos al punto del reporte. Para sorpresa de los agentes, ninguno aseguró haber escuchado detonaciones, lo cual coincidía con el criterio de la propia corporación, ya que la Comandancia Municipal se encuentra a escasos metros y no se había detectado ningún estruendo.

Tras descartar la presencia de casquillos, víctimas o indicios de violencia, los policías confirmaron que todo se debió a una confusión generada por un vecino, quien interpretó un ruido como un posible disparo.

Detalles confirmados

Aunque todo quedó en falsa alarma, los oficiales mantuvieron rondines de vigilancia en la zona, reforzando la presencia policiaca para brindar tranquilidad a los habitantes.