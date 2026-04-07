Embiste embarazada a lavacoches

MONCLOVA, COAH.— Un lavacoches y velador de un conocido restaurante de la ciudad terminó gravemente herido la tarde de este martes, luego de ser atropellado en el cruce del bulevar Harold R. Pape y el bulevar Francisco I. Madero, una de las zonas con mayor afluencia vehicular.

El afectado fue identificado como Roberto Regino, de 60 años, vecino de la colonia Lomas de San Miguel, quien se desempeña como lavacoches en el restaurante Tierra Santa.

Cerca de las 16:30 horas, el hombre cruzaba la vialidad junto a su esposa tras concluir su jornada laboral cuando, de forma repentina, fue embestido por un automóvil Chevrolet Cavalier color gris.

De acuerdo con el informe preliminar, la conductora del vehículo, identificada como Brenda Ríos, una mujer en estado de gestación, circulaba de norte a sur y no habría advertido la presencia del peatón sobre el cruce. Según testigos, el hombre se aventó al paso del auto.

El impacto proyectó violentamente a Roberto contra el pavimento, dejándolo desorientado y con visibles lesiones, lo que generó de inmediato la movilización de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la víctima en el sitio y, debido a la gravedad de sus heridas, lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permanece bajo valoración médica.

Elementos de Control de Accidentes de Seguridad Pública Municipal abanderaron el área y realizaron el peritaje correspondiente. La conductora fue examinada por los paramédicos debido a su avanzado embarazo, antes de ser llevada a la Comandancia Municipal, donde se resolvería su situación legal.

El accidente provocó congestionamiento vehicular en la zona, mientras los rescatistas y policías trabajaban en el sitio.