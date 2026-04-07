Creían era una casa quemazón en contenedor moviliza a Bomberos

MONCLOVA, COAH.— Lo que parecía ser un incendio de vivienda terminó convirtiéndose en un susto nocturno para los habitantes de la colonia Colinas de Santiago, luego que un contenedor de basura en llamas generara la movilización de Bomberos y policías durante la madrugada del martes.

El reporte ingresó alrededor de las 00:30 horas, cuando alarmados vecinos de la calle Martín de Zavala informaron que una supuesta casa habitación estaba siendo consumida por el fuego. El resplandor y la altura de las llamas hicieron creer a muchos que se trataba de un siniestro de gran magnitud.

¿Cómo ocurrió el incendio?

Sin embargo, al llegar los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, confirmaron que no era un domicilio el que ardía, sino un contenedor de basura repleto de desechos, lo que permitió que el fuego creciera rápidamente y generara confusión entre los habitantes.

Los vulcanos lograron sofocar el incendio en cuestión de minutos, evitando que las llamas se propagaran hacia vehículos o viviendas cercanas. No se reportaron lesionados ni daños materiales adicionales.

Acciones de la autoridad

Por su parte, elementos de la Policía Municipal patrullaron el sector en busca de algún sospechoso, pues no se descartó que el incendio hubiera sido provocado de manera intencional por algún irresponsable que merodeaba la zona a esas horas.