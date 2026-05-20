Jugador Adán N queda lesionado en Monclova durante partido amistoso

MONCLOVA, COAH.– Un jugador de fútbol soccer terminó fuertemente lesionado la tarde de ayer, luego de sufrir una aparatosa caída durante un partido amistoso disputado en el campo de Chavín Rivera, ubicado en la colonia Obrera Sur.

Los hechos ocurrieron en la cancha localizada sobre la calle Villa Olímpica y calle Atenas, donde se desarrollaba un encuentro deportivo entre equipos locales, cuando en una jugada el futbolista identificado como Adán N cayó de manera violenta, golpeándose directamente el rostro y la cabeza contra el césped.

El fuerte impacto provocó que el jugador quedara inconsciente por varios minutos en medio del terreno de juego, causando alarma entre sus compañeros y rivales, quienes rápidamente suspendieron el partido para auxiliarlo y solicitar el apoyo de una ambulancia.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron de inmediato al lugar para brindarle los primeros auxilios al lesionado, quien presentaba visibles golpes en el rostro y posibles lesiones derivadas del impacto sufrido durante la caída.

Tras ser estabilizado en la cancha, Adán N fue trasladado de urgencia a las instalaciones del hospital de la benemérita institución, donde quedó internado bajo observación médica debido al fuerte golpe recibido.

El incidente generó preocupación entre los presentes en el campo deportivo del sector sur, mientras familiares y compañeros permanecieron atentos al estado de salud del futbolista lesionado.