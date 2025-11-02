Detenidos dos menores por desmantelar tubería en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Dos sujetos fueron detenidos por la Policía Municipal al ser sorprendidos desmantelando la tubería y puertas en un domicilio de la colonia Emiliano Zapata, en Monclova.

Los jóvenes, identificados como Abraham ´N´, de 15 años, y Geovanni ´N´, de 17 años, fueron asegurados y detenidos por su probable participación en el robo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:00 horas de este sábado, cuando Manuel Vázquez Cepeda, propietario de un domicilio ubicado en la calle 18, número 922, de la colonia Emiliano Zapata, llegó a su casa para realizar reparaciones y se percató de ruidos extraños en el patio.

Al salir a investigar, observó a dos sujetos, quienes se encontraban manipulando la tubería que conecta con el tinaco y el cuarto de baño, intentando robarla.

Al ser vistos por el dueño de la casa, los delincuentes se dieron a la fuga brincando la barda hacia el domicilio colindante, en donde fueron interceptados por la policía minutos después.

El encargado de la casa contigua, René Segovia, permitió el acceso a los oficiales a su propiedad, donde encontraron a los dos sujetos escondidos bajo unas puertas.

Manuel Vázquez Cepeda se presentó nuevamente ante los oficiales y, tras reconocer a los detenidos como los mismos que habían intentado robarle, detalló que los sujetos le habían sustraído un tubo de aluminio galvanizado de aproximadamente 2.10 metros, así como tubería de cobre y dos puertas de su propiedad.

Los jóvenes fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública, donde quedaron en manos del juez calificador en turno.

Los menores fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público especializado en Adolescentes de la Fiscalía General del Estado.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, quienes determinarán las acciones legales correspondientes en contra de los detenidos mientras que los objetos que robaron quedaron como evidencia del delito.