Graves lesiones en jóvenes tras choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Con graves lesiones, pero de milagro con vida, así terminaron dos jóvenes que la noche del viernes protagonizaron un aparatoso accidente sobre el bulevar Francisco I. Madero, en la colonia Chapultepec, luego de estrellarse de lleno contra un negocio de comida.

El violento percance ocurrió cerca de las 23:00 horas, antes del cruce con la calle San Miguel, cuando un automóvil Nissan Versa color gris se desplazaba a exceso de velocidad y terminó perdiendo el control, saliéndose del camino y chocando brutalmente contra la fachada del establecimiento.

El estruendo despertó a los vecinos del sector, quienes salieron alarmados para encontrar una escena impactante: el vehículo destrozado y, dentro de él, dos jóvenes atrapadas entre los fierros retorcidos, luchando por mantenerse conscientes.

Las lesionadas fueron identificadas como Frida Fernanda Ontiveros, quien conducía el vehículo, y su acompañante Ximena González. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del GRUM acudieron de inmediato y, tras varios minutos de maniobras, lograron sacarlas con vida, aunque con heridas de consideración.

Ambas fueron trasladadas al Hospital Ge Amparo Pape de Benavides, donde permanecen internadas bajo observación médica. De acuerdo con las primeras versiones, Frida Fernanda habría manejado bajo los efectos del alcohol, lo que combinado con el exceso de velocidad provocó la pérdida de control y el devastador impacto.

El negocio terminó con severos daños en la fachada y estructura principal, mientras que el automóvil quedó completamente destrozado de la parte frontal, una muestra clara de la fuerza con que ocurrió el choque.

Elementos del Departamento de Control de Accidente tomaron conocimiento del accidente y personal de Protección Civil inspeccionó el lugar para descartar riesgos mayores.

Vecinos no dudaron en calificar lo sucedido como un verdadero milagro. "Fue un golpe tremendo; verlas vivas es algo increíble", expresó uno de los testigos.