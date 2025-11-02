Conductor celebrando Halloween provoca choque y persecución

BRENDA REBOLLOSO. – Lo que inició como un accidente vehicular terminó en una persecución inusual durante la noche del viernes, luego que un conductor que celebraba ´Halloween´ provocó un choque en la colonia Guadalupe y tratara de escapar, aunque su intento se frustró cuando su camioneta se quedó sin gasolina a pocos metros del lugar del percance.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas sobre el bulevar Harold R. Pape, donde un automóvil Chevrolet Cruze color celeste se desplazaba con dirección al norte y tenía la preferencia de paso.

En el vehículo viajaban Antonio Gámez Méndez, quien conducía, y su acompañante, Cecilia Buitrón Contreras, quien resultó lesionada tras recibir el impacto en el costado derecho.

De acuerdo con testigos, una camioneta Ford Lobo color negro, manejada por René Rivas Rodríguez, circulaba sin precaución y terminó chocando de manera violenta contra el automóvil. Tras el golpe, el responsable decidió huir del sitio, abandonando a los lesionados y tratando de evadir la intervención de las autoridades.

El conductor tomó el bulevar Pape hacia el sur y luego giró sobre la calle Veracruz, detrás de la Central de Bomberos. Sin embargo, su intento de escape terminó rápidamente cuando la camioneta se detuvo al quedarse sin combustible, siendo alcanzado por el afectado, quien de inmediato reportó la situación a la Policía Municipal.

Elementos de la Policía Preventiva y del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar y procedieron a detener a René Rivas Rodríguez, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Por su parte, paramédicos del grupo GRUM brindaron atención médica a Cecilia Buitrón Contreras, quien presentaba contusiones derivadas del fuerte impacto, por lo que fue trasladada a un hospital para su valoración.