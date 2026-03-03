Adolescente atenta contra su vida en Monclova: intervención familiar clave

MONCLOVA, COAH.— Una adolescente de 15 años fue ingresada de urgencia la noche de ayer a la Clínica 7 del IMSS, luego de que atentó contra su vida al interior de su domicilio. La intervención inmediata de sus familiares fue clave para evitar un desenlace fatal.

De acuerdo con los primeros informes, la menor fue encontrada por sus propios parientes en una situación de riesgo, por lo que actuaron de inmediato para ponerla a salvo y solicitar el apoyo de los servicios de emergencia. La joven fue trasladada al área de urgencias, donde quedó bajo observación médica especializada.

Tras el ingreso hospitalario, el personal dio aviso a elementos de Seguridad Pública y a la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y dar seguimiento conforme a los protocolos correspondientes en casos que involucran a menores de edad.

Hasta el cierre de esta edición, el estado de salud de la adolescente se reportaba estable. Las autoridades no proporcionaron mayores detalles con el fin de proteger su identidad y salvaguardar su entorno familiar.

El suceso generó movilización policiaca en el hospital y reabre el llamado a la prevención y atención oportuna de la salud emocional en adolescentes. Autoridades reiteraron la importancia de buscar apoyo profesional y acompañamiento familiar ante cualquier señal de alerta.