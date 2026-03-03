Joven motociclista lesionado en accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un joven trabajador resultó lesionado la tarde de ayer luego de ser impactado por un automóvil en un cruce considerado conflictivo del bulevar Gustavo Díaz Ordaz, a la altura de la colonia La Barrera.

El accidente ocurrió cuando Osney Lugo Nieves, de 18 años, empleado del restaurante Puro Taco y vecino del Fraccionamiento Aguilar, circulaba a bordo de una motocicleta Dinamo modelo 2026 en color blanco.

Al arribar al cruce con la calle San Salvador, fue embestido por un Mazda blanco conducido por Erika Ríos, de 36 años.

De acuerdo con el peritaje preliminar realizado por elementos de Control de Accidentes, la conductora presuntamente omitió el señalamiento de alto obligatorio, lo que provocó el impacto directo contra el motociclista.

Tras la colisión, el joven fue proyectado varios metros y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, mientras su motocicleta terminó con severos daños en la parte frontal. Vecinos del sector, alertados por el fuerte estruendo, dieron aviso inmediato al sistema de emergencias.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria, detectando golpes contusos y diversas lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital para una valoración más detallada.

Las autoridades aseguraron ambas unidades mientras se deslindan responsabilidades. La circulación en el sector se vio afectada por varios minutos hasta que concluyeron las maniobras y el levantamiento del peritaje.