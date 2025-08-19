Adolescente de 14 años herido al caer en canal de desagüe en Monclova

Un jovencito de apenas 14 años resultó lesionado la noche de ayer luego de caer a un canal de desagüe mientras caminaba hacia su hogar, al verse sorprendido por las fuertes ráfagas de viento que azotaron la ciudad.

El accidente ocurrió sobre el bulevar Miguel de la Madrid, a la altura de la colonia José de las Fuentes, en la calle Policarpo Cárdenas.

El adolescente, identificado como París 'N', vecino de la colonia Hipódromo, caminaba por el área cuando perdió el equilibrio, aparentemente debido a que tierra entró en sus ojos y a la fuerza del viento, lo que lo hizo caer al interior del canal que corre paralelo a la vialidad.

Vecinos que se percataron de la situación no dudaron en llamar al sistema de emergencias 911, movilizando de inmediato a los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios al menor.

Aunque el incidente pudo haber tenido consecuencias graves, el adolescente solamente presentó una lesión en el hombro, por lo que fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado a la Clínica 7 del IMSS para una evaluación médica más profunda.

El percance ocurrió mientras se registraban condiciones climatológicas adversas en Monclova, con vientos que superaban los 40 kilómetros por hora, lo que generó diversos reportes de árboles caídos y objetos arrastrados por la vía pública.