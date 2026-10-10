Adolescente choca su moto por ignorar alto

CASTAÑOS, COAH.- Un adolescente resultó lesionado luego de estrellar la motocicleta que conducía contra un vehículo, tras presuntamente ignorar un señalamiento gráfico de alto en calles de la zona centro de Castaños.

El accidente ocurrió la mañana de este sábado en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y la avenida Benito Juárez, a un costado de la Plaza Juárez, donde Tristán "N", de 17 años, vecino de la colonia Santa Cecilia, circulaba a bordo de una motocicleta Italika negra.

De acuerdo con la información del percance, al llegar a la intersección, el menor no respetó el señalamiento de alto y terminó atravesándose en la trayectoria del vehículo contra el cual se estrelló.

Intervención de los cuerpos de emergencia

Tras el impacto, el adolescente resultó lesionado, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. Paramédicos acudieron al sitio, le brindaron atención y posteriormente lo trasladaron a un hospital. Su estado de salud fue reportado como estable.

El conductor del vehículo involucrado decidió no reclamar los daños y se retiró del lugar después de que las autoridades tomaron conocimiento de los hechos.

Elementos de la Policía Municipal de Castaños realizaron las diligencias correspondientes para documentar el accidente y deslindar responsabilidades. La motocicleta del adolescente fue remolcada a un corralón.

Preocupación de los vecinos por la seguridad vial

El percance generó nuevamente preocupación entre los vecinos del sector, quienes señalaron la necesidad de instalar un reductor de velocidad para prevenir más accidentes en ese cruce.

Indicaron que la mañana del viernes también se registró un accidente similar en la zona centro, por lo que consideraron necesario implementar medidas preventivas para reducir los riesgos para automovilistas y motociclistas.