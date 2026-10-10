Desata drogadicto "infierno" en El Pueblo

MONCLOVA, COAH.- El incendio de basura y muebles al interior de una vivienda abandonada puso en riesgo a los habitantes de la calle Reforma, en el sector El Pueblo, durante la mañana de este sábado.

El siniestro se reportó alrededor de las 10:00 horas, cuando vecinos de la calle Reforma, en el cruce con Cuauhtémoc, llamaron al 911 para solicitar el apoyo de las autoridades y la intervención urgente del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Los reportantes alertaron que una casa deshabitada se estaba incendiando, por lo que los vulcanos se movilizaron hasta el inmueble marcado con el número 136 de la calle Reforma.

Intervención de los Bomberos

Al llegar, los bomberos encontraron basura y muebles en llamas, principalmente en la parte posterior de la vivienda, donde se acumulaban escombros y diversos objetos en desuso.

Las llamaradas amenazaban con salirse de control y alcanzar las casas contiguas, lo que generó preocupación entre los vecinos por el riesgo de que el fuego se extendiera.

Los tragahúmos ingresaron al inmueble para combatir directamente el incendio, mientras elementos de la Policía Municipal abanderaron el área e intentaron ubicar al presunto responsable de iniciar el fuego.

Entre los objetos alcanzados por las llamas se encontraban un colchón y varios sillones viejos, además de basura y escombros acumulados en el lugar, materiales que fueron consumidos por el fuego.

Consecuencias del Incendio

Después de varios minutos de labores, los bomberos lograron sofocar el incendio y realizaron maniobras de enfriamiento para evitar que las llamas se reavivaran.

La intervención permitió controlar la emergencia y reducir el riesgo de que el fuego alcanzara las viviendas cercanas.