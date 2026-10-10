Moviliza a Bomberos incendio de basura en patio de imprenta

MONCLOVA, COAH.- Un incendio de basura en el patio de la imprenta Monarca movilizó al Heroico Cuerpo de Bomberos durante la tarde del viernes, en calles de la Zona Centro de Monclova.

El reporte se recibió alrededor de las 16:22 horas, cuando se alertó a los cuerpos de emergencia sobre una quemazón en el establecimiento ubicado en el cruce de la privada Ildefonso Fuentes y la calle Félix Sáinz.

Intervención de los Bomberos

Al llegar al lugar, los bomberos inspeccionaron el negocio y confirmaron que el fuego no se encontraba en el interior de la imprenta, sino en el patio, donde se acumulaban diversos materiales.

Juan Jiménez, propietario del establecimiento, explicó a los elementos que el incendio ya había sido sofocado antes de su llegada.

Entre los residuos afectados se encontraban pedazos de esponja, puertas de madera y fragmentos de lona, que fueron consumidos por las llamas.

Prevención de Reavivamiento del Fuego

Aunque el fuego ya estaba controlado, los vulcanos realizaron maniobras de enfriamiento en la parte inferior del área afectada para descartar la presencia de puntos calientes que pudieran provocar que el incendio se reavivara.

La intervención permitió verificar las condiciones del sitio y prevenir una posible reignición.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas ni daños de consideración en el establecimiento.