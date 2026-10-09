Accidente en Monclova: choque entre Suzuki Vitara y Chevrolet Sonic

MONCLOVA, Coah.– Por presuntamente ignorar el señalamiento de alto, la conductora de una camioneta Suzuki Vitara provocó un aparatoso choque contra un Chevrolet Sonic en el cruce del bulevar Francisco I. Madero y la calle Barranquilla, en la colonia Guadalupe.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas de este jueves, cuando la mujer circulaba en una Suzuki Vitara roja por la calle Barranquilla, con dirección al sur.

Al llegar al cruce con el bulevar Madero, presuntamente no respetó el señalamiento de alto y avanzó sin las debidas precauciones, atravesándose en la trayectoria de un Chevrolet Sonic que circulaba por la vía preferencial.

El conductor del automóvil no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra el costado derecho de la camioneta, provocando daños materiales de consideración en ambas unidades.

El estruendo del encontronazo movilizó a las autoridades municipales, cuyos elementos acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

Debido a la cercanía de las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, paramédicos de la institución también llegaron al lugar para valorar a los dos conductores involucrados.

Por fortuna, ninguno presentó lesiones que ameritaran su traslado a un hospital, por lo que el percance quedó únicamente en daños materiales.

Tras revisar la mecánica del accidente y realizar las investigaciones correspondientes, las autoridades determinaron que la conductora de la Suzuki Vitara era responsable del choque por presuntamente omitir el señalamiento de alto.

Los oficiales efectuaron los procedimientos necesarios para deslindar responsabilidades y establecer la reparación de los daños ocasionados.