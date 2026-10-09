Accidente de motocicleta deja lesionados en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Una mujer de 49 años resultó lesionada luego de que la motocicleta en la que viajaban fuera impactada por un automóvil cuya conductora presuntamente les quitó el derecho de vía, en calles de la zona centro de Monclova.

El accidente ocurrió la tarde de este viernes en el cruce de las calles Juárez y Privada San Martín, donde una maniobra de incorporación terminó provocando el encontronazo entre ambas unidades.

De acuerdo con los primeros informes, Bertha Carrillo conducía un Toyota Corolla color arena e intentaba ingresar a la Privada San Martín cuando presuntamente no extremó precauciones y le cerró el paso a una motocicleta Honda negra.

La unidad de dos ruedas era conducida por Josué Pérez, quien viajaba acompañado de una mujer de 49 años y del pequeño de cuatro años. Tras el impacto, ambos pasajeros resultaron lesionados y fue necesario solicitar apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarles los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a la mujer y al menor a un hospital para su valoración médica.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades.

Posteriormente, la conductora del Toyota fue trasladada a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.