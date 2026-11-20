DE LA NOTA:

MONCLOVA, COAH.- El regreso a casa después de recoger a su nieto de la escuela terminó en un fuerte susto para un matrimonio, luego de que la camioneta en la que viajaban fuera impactada por otra unidad cuyo conductor presuntamente les invadió el paso sobre el bulevar Benito Juárez.

Detalles del accidente

El accidente se registró cerca de las 11:30 horas de este viernes, en el cruce con la calle Guanajuato, donde Alejandro Iracheta, de 54 años, conducía una Ford Escape blanca acompañado de su esposa Andrea y su nieto de ocho años.

Según relató el automovilista, circulaba por la calle Guanajuato y, al llegar al bulevar, una camioneta Toyota, manejada por Rosa Asís, de 66 años y vecina de la colonia Guadalupe, se atravesó repentinamente en su camino.

Alejandro intentó maniobrar para evitar el encontronazo, pero no consiguió esquivar la camioneta y terminó impactándose contra ella. La fuerza de la colisión desplazó la Ford Escape hasta dejarla atravesada y en sentido contrario sobre los carriles de oriente a poniente.

El percance provocó momentos de tensión entre los ocupantes, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para valorar a Andrea y al menor de edad, quienes presentaban algunos golpes derivados del impacto.

Afortunadamente, después de ser revisados por los socorristas, se determinó que ninguno necesitaba traslado a un hospital.

Intervención de las autoridades

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el croquis para establecer la mecánica del choque y determinar las responsabilidades.

Finalmente, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales, con la participación del ajustador de la aseguradora de la camioneta Toyota.