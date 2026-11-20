DE LA NOTA:

FRONTERA, COAH.- Un adolescente de 17 años terminó en el hospital con una probable fractura en una pierna, luego de sufrir un accidente mientras circulaba en motocicleta por calles de la Zona Centro de Ciudad Frontera. El conductor del automóvil involucrado presuntamente le invadió el paso y, lejos de detenerse para auxiliarlo, abandonó el lugar.

Detalles del accidente

El percance ocurrió durante la noche del jueves, cuando Ricardo "N" transitaba por la calle Almadén y, al aproximarse al cruce con Libertad, un automóvil Suzuki rojo presuntamente se atravesó en su camino.

La unidad, que de acuerdo con los datos proporcionados era utilizada como vehículo de transporte por aplicación InDriver, habría realizado una maniobra que obligó al menor a perder el control de su motocicleta, provocando que terminara tendido sobre el pavimento.

Según relató el propio afectado, el automovilista no se detuvo para conocer su estado de salud ni solicitar ayuda, sino que continuó su camino y lo dejó lesionado en el sitio.

A pesar de las molestias que presentaba, Ricardo "N" consiguió llegar hasta su domicilio, ubicado en el cruce de las calles 20 de Noviembre y avenida San Luis, en la colonia Occidental. Al percatarse de sus lesiones, sus familiares solicitaron de inmediato la intervención de la Cruz Roja Mexicana.

Paramédicos acudieron a la vivienda y, después de revisarlo, detectaron que presentaba una probable fractura en la pierna derecha, por lo que le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron a un hospital para una valoración más completa.

Identificación del automovilista

La madre del adolescente, Gladys, señaló que logró obtener información de una persona que presuntamente presenció el accidente. El testigo habría proporcionado las características del vehículo involucrado: un Suzuki rojo con placas 15 E-175, cuyo conductor presuntamente se identificaba como Eliezer.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del caso, mientras que agentes de Control de Accidentes recomendaron a la familia acudir ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia.

Con ello se buscará esclarecer cómo ocurrió el percance, identificar al automovilista señalado y determinar su posible responsabilidad por las lesiones del menor, los gastos médicos y los daños ocasionados a la motocicleta.