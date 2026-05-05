Cae anexo bajo la lupa; cuatro presentados

MONCLOVA, COAH.– La muerte de un interno dentro del anexo "Fe, Esperanza y Amor" continúa generando repercusiones, luego de que la Fiscalía General del Estado confirmara que cuatro personas —dos internos y dos trabajadores— se encuentran en calidad de presentados mientras avanzan las investigaciones por el fallecimiento.

La víctima fue identificada como Manuel Neftalí Lira Ruiz, de 41 años de edad, cuyo deceso inicialmente se intentó atribuir a causas naturales; sin embargo, los resultados de la necropsia revelaron un escenario completamente distinto.

De acuerdo con el informe forense, el cuerpo presentaba múltiples golpes en distintas partes, incluyendo tórax, abdomen, espalda y extremidades, además de lesiones que evidencian que la víctima habría intentado defenderse durante la agresión.

Detalles confirmados

Entre los hallazgos más delicados se documentaron daños internos severos, como afectaciones pulmonares, hemorragias y traumatismo torácico, lo que derivó en una insuficiencia respiratoria que finalmente le causó la muerte.

Como parte de las diligencias, autoridades ministeriales llevaron a cabo un cateo en el inmueble ubicado en la colonia Óscar Flores Tapia, donde aseguraron indicios y revisaron las condiciones del lugar. Asimismo, 136 internos fueron entregados a sus familiares mientras se desarrolla el proceso.

Acciones de la autoridad

Las cuatro personas presentadas rinden su declaración ante el Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Por otro lado, el propietario del anexo, Valentín Bustos Cabrera, no se ha presentado ante las autoridades, lo que ha incrementado las dudas sobre el manejo del centro de rehabilitación.

El caso ha causado indignación entre la población, al evidenciarse que el fallecimiento habría sido consecuencia de una agresión y no de causas naturales como se manejó en un inicio.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación y no descarta más acciones conforme se esclarezcan los hechos.