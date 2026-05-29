Adolescentes protagonizan actos de violencia en Plaza Cuauhtémoc: Monclova

MONCLOVA COAH.- La tranquilidad de los vecinos de la colonia Primero de Mayo volvió a verse alterada la noche del jueves, luego de que un grupo de adolescentes fuera reportado ante los números de emergencia por protagonizar actos de violencia e intimidación en la Plaza Cuauhtémoc.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, los menores, identificados por residentes como integrantes de un grupo conocido en el sector como "El Pasado", se concentraron en el área recreativa ubicada sobre la calle Manuel M. Ponce, donde presuntamente comenzaron a hostigar y agredir a otros jóvenes que se encontraban conviviendo en el lugar.

La situación generó preocupación entre habitantes de la zona, quienes señalaron que este tipo de conductas se ha vuelto recurrente y que la presencia de estos adolescentes ha provocado temor entre quienes utilizan la plaza como punto de reunión familiar.

Vecinos manifestaron que, además de los actos de intimidación, los integrantes del grupo suelen reunirse en el espacio público para consumir sustancias tóxicas, situación que ha sido observada en repetidas ocasiones por residentes del sector.

La Plaza Cuauhtémoc es uno de los principales espacios de convivencia para niños, jóvenes y familias de la colonia, por lo que la presencia constante de personas realizando desmanes y alterando el orden público ha generado molestia e inconformidad entre la comunidad.

Tras los reportes efectuados a las líneas de emergencia, ciudadanos solicitaron una mayor vigilancia preventiva por parte de las corporaciones de seguridad, con el objetivo de evitar que estos hechos escalen y garantizar que las familias puedan hacer uso seguro de las áreas recreativas.

Hasta el cierre de esta edición no se informó sobre personas detenidas en relación con los señalamientos realizados por los habitantes del sector.