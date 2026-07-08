Accidente de camión de Pepsi deja lesionada a mujer en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una maniobra en reversa realizada sin las debidas precauciones por el conductor de un camión repartidor de Pepsi terminó provocando un accidente vial que dejó a una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales la mañana de este miércoles en el Fraccionamiento San José.

El percance ocurrió cerca del mediodía en el cruce de las calles Río Lerma e Independencia, donde un camión Freightliner, en colores blanco y azul, era conducido por Adrián Ortiz García, de 41 años de edad.

De acuerdo con la versión del afectado, Jesús Alfonso Romo Borrego, de 43 años, quien manejaba un Chevrolet Malibu negro, el camión se orilló sobre la vialidad, por lo que intentó rebasarlo. Sin embargo, en ese momento el operador del vehículo de carga realizó una maniobra en reversa, impactando el costado derecho del automóvil.

A consecuencia del fuerte golpe, Sonia Elizabeth Pérez Pérez, de 41 años, quien viajaba como acompañante en el Malibu, presentó molestias físicas, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Los socorristas le brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente la trasladaron a la Clínica 7 del IMSS para una valoración médica y descartar lesiones de mayor gravedad.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente, recabar evidencias y deslindar responsabilidades. Ambas unidades presentaron daños materiales de consideración.

Determinación de responsabilidades

Tras concluir las diligencias, las autoridades determinarían la responsabilidad del conductor del camión por la maniobra que originó el percance.