Vecina se fractura el pie tras caer en registro dañado

MONCLOVA, COAH.— Una simple caminata por la banqueta terminó en un doloroso accidente para una vecina de la colonia Calderón, luego que cayó en lo que los habitantes describieron como una auténtica trampa urbana: un registro en mal estado que provocó que la mujer se fracturara el pie derecho.

El accidente ocurrió en la calle 20, a la altura del número 947, entre la calle 6. Nohemí Melchor avanzaba con normalidad cuando metió el pie en el registro dañado y cayó de su propia altura. De inmediato sintió un fuerte dolor y notó que su pie derecho presentaba deformidad, además de que no podía moverlo.

Los vecinos solicitaron el apoyo de una ambulancia mediante el número de emergencias. Sin embargo, el reporte fue canalizado al 911, donde se informó que no había unidades disponibles. Incluso al reiterar la solicitud, la respuesta fue la misma.

Ante la falta de ambulancias, un enfermero identificado como Fernando Lugo, quien llegó al sitio, brindó asistencia inicial y confirmó la gravedad de la lesión. En ese momento, una vecina se ofreció a trasladarla en su vehículo —un Toyota Corolla— hacia la Clínica 7 del IMSS para recibir atención médica inmediata.

La lesionada explicó que simplemente iba caminando cuando la banqueta defectuosa la hizo caer, evidenciando el peligro constante que representan los registros dañados y la urgente necesidad de repararlos antes de que más peatones terminen lastimados.