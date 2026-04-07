Accidente de motocicleta en Monclova deja a dos menores heridas

MONCLOVA, COAH.— La imprudencia al volante casi termina en tragedia la noche de ayer, luego que dos menores que viajaban a bordo de una motocicleta terminaran estrellándose contra el camellón central de la calle Juárez y Aldama, para finalmente quedar proyectadas hasta el interior de la plaza Aldama, en el sector El Pueblo.

El percance ocurrió sobre la avenida San José, cuando las jóvenes se desplazaban presuntamente a exceso de velocidad. Tras cruzar el puente Calicanto y tomar una curva, la conductora perdió el control de la unidad, desatando un violento accidente que dejó a ambas tendidas varios metros más adelante, con múltiples lesiones visibles.

El estruendo alarmó de inmediato a los vecinos cercanos, quienes no tardaron en llamar al sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron en cuestión de minutos y brindaron atención a las menores, mientras policías municipales aseguraban el área para evitar otro incidente.

Entre las lesionadas se identificó a Evelyn N, de 16 años, quien viajaba como acompañante. Ambas presentaban diversas contusiones producto de la fuerte caída. Una de las jóvenes fue trasladada a la Clínica 7 del IMSS para recibir atención especializada, mientras que la otra fue valorada en el sitio.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió el percance, que, aunque aparatoso, no dejó víctimas mortales.

El hecho vuelve a evidenciar los riesgos de circular a exceso de velocidad y sin pericia suficiente en zonas urbanas, donde cualquier error puede terminar en un accidente de graves consecuencias.