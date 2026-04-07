AIC inicia operativo de seguridad en Monclova durante evento juvenil

La Agencia de Investigación Criminal informa que, como parte de las acciones preventivas y de proximidad social, se dio inicio a un operativo de presencia y vigilancia durante el evento "Vive Libre sin Drogas", realizado en las instalaciones de la Escuela Preparatoria Número 24 en Monclova, Coahuila.

Este operativo fue encabezado por el Inspector Regional Roberto Torres, contando con la participación de 09 elementos operativos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes, fortalecer la prevención del delito y fomentar entornos saludables para la juventud.

La AIC reafirma su compromiso con la ciudadanía, trabajando de manera cercana con instituciones educativas para impulsar una cultura de prevención y mantener la paz y el orden en la Región Centro del Estado.

Seguimos construyendo un Coahuila más seguro para todas y todos.