Movilización de Seguridad Pública en Monclova por amenaza de autolesión

MONCLOVA, COAH. - Una intensa movilización de elementos de Seguridad Pública se registró en la zona centro de la ciudad luego de que un hombre amenazara con quitarse la vida cuando una empleada del Instituto Nacional Electoral (INE) acudió a su domicilio para realizar una notificación relacionada con la integración de funcionarios de casilla para el próximo proceso electoral.

Los hechos ocurrieron durante la jornada de trabajo del personal electoral, cuando la empleada llegó a la vivienda para informar al residente sobre su posible participación en las próximas elecciones. Sin embargo, al establecer contacto con el propietario del inmueble, identificado como Bernardino Daniel Salazar, la situación tomó un giro inesperado.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre pidió a la trabajadora que se retirara y comenzó a expresar que ya no deseaba continuar viviendo. Ante la gravedad de las declaraciones y el riesgo que representaban, la empleada solicitó de inmediato apoyo a través de los números de emergencia.

Minutos después, elementos de Seguridad Pública arribaron al domicilio y se entrevistaron con el hombre, quien continuó manifestando pensamientos relacionados con quitarse la vida. Los agentes iniciaron labores de diálogo y contención para evitar que la situación escalara a consecuencias fatales.

Durante la intervención también llegó un hijo del afectado, quien colaboró con las autoridades para tranquilizarlo. Gracias a la coordinación entre familiares y policías, la situación fue controlada sin que se registraran personas lesionadas.

Finalmente, el hombre quedó bajo el cuidado de sus familiares, mientras las autoridades concluyeron su intervención, logrando evitar una tragedia y restablecer la calma en el sector.