Accidente en Centro de Monclova deja a adulto mayor lesionado

MONCLOVA, COAH.– Un adulto mayor resultó con diversas lesiones tras sufrir una aparatosa caída mientras caminaba por la calle Morelos, entre Abasolo y Miguel Blanco, en pleno Centro de la ciudad, la tarde de ayer.

El afectado fue identificado como Jaime Vázquez Muñoz, de 69 años de edad, vecino del Fraccionamiento Carranza, quien sufrió golpes y excoriaciones en el brazo izquierdo, luego de tropezar con una banqueta en malas condiciones.

De acuerdo con los primeros reportes, don Jaime salió de su domicilio para realizar unas compras, sin embargo, al caminar por el lugar perdió el equilibrio y cayó estrepitosamente al suelo. Una mujer que pasaba por la zona fue quien lo encontró y solicitó de inmediato la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado y le brindaron atención prehospitalaria, colocándole un vendaje y ayudándole a calmarse, ya que se encontraba alterado por el accidente.

Pese a las recomendaciones de los socorristas, don Jaime se negó a ser trasladado a su hogar, pues indicó que sus familiares ya iban en camino. Los paramédicos permanecieron con él hasta que sus parientes llegaron para llevarlo de regreso a casa. Afortunadamente, las lesiones no requirieron atención hospitalaria.