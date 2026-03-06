Emergencia médica: Adulto mayor es atendido en taxi en Frontera

FRONTERA, COAH.— Momentos de tensión se vivieron al mediodía de este viernes en calles de la colonia Ferrocarrilera, luego de que un adulto mayor que viajaba como pasajero en un taxi comenzara a presentar fuertes molestias en el pecho y dificultad para respirar, lo que obligó a solicitar de inmediato la intervención de cuerpos de emergencia.

El incidente fue reportado alrededor de las 12:50 horas sobre la avenida Allende, entre las calles Coahuilense y Chihuahuense, a la altura de un negocio de autopartes y pinturas, donde el conductor del taxi detuvo la marcha para pedir ayuda al notar que su pasajero se encontraba en malas condiciones de salud.

De acuerdo con el reporte, el trabajador del volante, identificado como José Antonio, conductor de un vehículo de alquiler de la línea Radio Taxi Occi, observó que el hombre comenzó a mostrar signos evidentes de dificultad para respirar, además de manifestar dolor en el pecho, situación que encendió las alarmas.

Ante el delicado cuadro, el ruletero no dudó en solicitar apoyo a los números de emergencia, mientras intentaba tranquilizar al pasajero en espera de la llegada de los socorristas.

Minutos después arribaron paramédicos de Cruz Ámbar, quienes rápidamente valoraron al adulto mayor y le brindaron los primeros auxilios en el lugar.

Tras la revisión inicial, los socorristas determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada, por lo que fue llevado de urgencia a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Frontera.

El paciente fue identificado como José Ángel Sandoval, de aproximadamente 67 a 68 años de edad, vecino de la colonia Obrera, quien presuntamente padece antecedentes de problemas cardíacos.

Autoridades señalaron que el hombre quedó bajo observación médica en el nosocomio para descartar complicaciones mayores derivadas del malestar que presentó.

Al sitio también acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Mando Coordinado Policial, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y brindaron apoyo durante la atención de la emergencia.