Sufre adolescente crisis de ansiedad

MONCLOVA, COAH.— Momentos de tensión vivió una familia de la colonia 21 de Marzo durante la medianoche, luego que una adolescente sufrió una fuerte crisis de ansiedad que obligó a solicitar la intervención de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal.

El reporte se recibió a través de una llamada de auxilio realizada por familiares de la joven, quienes preocupados pidieron ayuda urgente al notar que la menor comenzó a alterarse dentro del domicilio.

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada sobre la calle 38, en el cruce con la calle 7, hasta donde se trasladaron inicialmente elementos policiacos para verificar la situación y brindar apoyo a los habitantes del lugar.

De acuerdo con la información proporcionada por los propios parientes, la adolescente fue identificada como Sarahí N., de 17 años de edad, quien padece esquizofrenia y presuntamente había dejado de tomar su medicamento, lo que provocó que comenzara a mostrar una conducta agresiva y descontrolada.

Ante el temor de que pudiera lastimarse o causar algún daño dentro del domicilio, los familiares decidieron pedir la intervención de las autoridades para controlar la situación.

Acciones de la autoridad

Los uniformados dialogaron con los presentes mientras trataban de mantener un ambiente de calma dentro de la vivienda, en espera de la llegada de los paramédicos.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes ingresaron al domicilio para valorar a la menor y brindarle la atención necesaria, logrando tranquilizarla tras varios minutos de intervención.

El personal de socorro explicó a los familiares que este tipo de crisis puede presentarse cuando el tratamiento médico no se sigue de manera puntual, por lo que recomendaron vigilar estrictamente la toma del medicamento y mantener seguimiento con especialistas.

Recomendaciones para la familia

Asimismo, sugirieron procurar un entorno tranquilo y atento cuando la joven presente signos de ansiedad o alteraciones emocionales.

Afortunadamente, la intervención oportuna de policías y paramédicos permitió controlar la situación sin que la adolescente resultara lesionada, quedando todo en un susto para la familia.

Finalmente, los familiares agradecieron el apoyo brindado por las autoridades y los cuerpos de emergencia, quienes acudieron rápidamente para atender el llamado durante la madrugada.