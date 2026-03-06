Le cae la Fiscalía al salir de las celdas

FRONTERA, COAH.- Lo que parecía el final de una detención por una falta administrativa menor terminó convirtiéndose en el inicio de un proceso penal más serio para un hombre que fue interceptado por detectives de la Agencia de Investigación Criminal justo cuando abandonaba las celdas municipales la tarde de este viernes.

El detenido fue identificado como Emilio "N", quien presuntamente enfrenta cargos relacionados con el delito de robo y ya era buscado por las autoridades judiciales.

De acuerdo con la información recabada, el sujeto se encontraba recluido en las celdas de la Comandancia Municipal tras haber cumplido un arresto por una falta administrativa. Sin embargo, al quedar en libertad no pudo avanzar más allá de la salida del edificio, pues ya era esperado por agentes de la Fiscalía General del Estado.

Fue cerca del mediodía cuando detectives de la Agencia de Investigación Criminal arribaron a las instalaciones de la comandancia portando una orden de aprehensión girada por un juez, misma que fue ejecutada en cuanto Emilio "N" fue liberado por los oficiales preventivos.

Los agentes procedieron a notificarle el mandato judicial y posteriormente lo aseguraron para trasladarlo bajo custodia a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, el detenido fue ingresado a las celdas del penal provisional habilitado en el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), donde permanecerá en resguardo mientras se define su situación legal.

Se espera que en las próximas horas Emilio "N" sea presentado ante un juez de control durante una audiencia inicial, en la que el Ministerio Público expondrá las pruebas en su contra por el presunto delito de robo.