´Revientan´ en cateo punto de venta de sustancias ilicitas en la Cañada

MONCLOVA, COAH.— Un presunto punto de venta de droga fue desmantelado durante un operativo realizado por autoridades la noche del jueves en la colonia Cañada, donde fueron detenidas tres personas, entre ellas una mujer y su propio hijo, señalados de participar en la comercialización de sustancias ilícitas. La movilización policiaca se registró alrededor de las 23:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Felipe Ángeles y Fertilizantes, luego de que agentes ejecutaran una orden de cateo derivada de una investigación iniciada tras diversas denuncias ciudadanas. De acuerdo con las autoridades, vecinos del sector habían reportado desde hace tiempo movimientos sospechosos en la vivienda, señalando que constantemente arribaban personas al lugar y se retiraban pocos minutos después, lo que levantó sospechas sobre posibles actividades ilícitas.

Tras iniciar las indagatorias correspondientes y reunir los elementos necesarios, las autoridades solicitaron ante un juez la autorización para intervenir el inmueble, la cual fue concedida y posteriormente ejecutada por personal de la Fiscalía.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Durante el operativo se estableció un cerco de seguridad alrededor de la vivienda para evitar cualquier intento de fuga por parte de quienes se encontraban en el interior. En el lugar fueron asegurados Ángela ´N´, de 45 años de edad, su hijo Aldo ´N´, de 21 años, así como un tercer individuo que presuntamente colaboraba con ellos en la distribución de narcóticos.

Durante la revisión del domicilio, los agentes localizaron diversas dosis de sustancias con características similares a la droga conocida como cristal, además de hierba verde seca con características de la marihuana. La droga y demás indicios fueron asegurados como parte de la investigación, mientras que los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se integrará la carpeta correspondiente para determinar su situación legal. Autoridades señalaron que este tipo de acciones forman parte de las estrategias para combatir el narcomenudeo en sectores habitacionales y atender los reportes realizados por la ciudadanía.