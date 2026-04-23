Aseguran a abuelito; buscan a familiares

MONCLOVA, COAH.– La tarde de este jueves, la incertidumbre y la vulnerabilidad de la edad se hicieron presentes en las calles de la ciudad, luego que un adulto mayor fuera localizado desorientado a la altura del Parque Xochipilli, sin poder recordar cómo regresar a casa.

El reporte fue recibido alrededor de las 16:45 horas sobre la calle Adolfo López Mateos, lo que movilizó a elementos de Seguridad Pública, quienes acudieron de inmediato para atender la situación.

Al arribar, los oficiales se entrevistaron con la guardia del parque, Irasema Fierro, quien señaló que el hombre llegó por su cuenta, visiblemente confundido, asegurando que creía encontrarse en el municipio de Ocampo, Coahuila.

Tras dialogar con él, los uniformados lograron obtener algunos datos: dijo llamarse Rogelio Arreguín, de 74 años de edad. Sin embargo, no pudo proporcionar información sobre su domicilio, ni recordar calles, colonia o alguna referencia que ayudara a ubicar a sus familiares.

La escena generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar, al ver al adulto mayor perdido, caminando sin rumbo y con la mirada cargada de incertidumbre.

Ante esta situación, los elementos decidieron trasladarlo a la Central del Heroico Cuerpo de Bomberos, donde quedó bajo resguardo de Protección Civil, mientras se inician las labores para dar con sus familiares.

De acuerdo con el personal se difundirá su información y fotografía en plataformas oficiales de personas extraviadas, con la esperanza de que alguien pueda reconocerlo y ayudar a que regrese a su hogar.

El caso dejó ver el lado más humano de la labor policial, así como la fragilidad de los adultos mayores cuando enfrentan episodios de desorientación, recordando la importancia de la solidaridad ciudadana ante este tipo de situaciones.