Juan José Garza y Ana Isabel Martínez celebran 45 años de matrimonio

El amor y alegría se vivió en el festejo que hicieron en honor al matrimonio conformado por Juan José Garza y Ana Isabel Martínez quienes celebraron su 45 aniversario rodeados del cariño de sus familiares y amistades más cercanas.

La emotiva reunión congregó a integrantes de la familia Martínez de la Cruz, así como a primos cercanos que se sumaron a tan especial ocasión. También estuvieron presentes miembros de la familia Duarte, quienes compartieron momentos entrañables junto a los festejados.

Los hermanos Everardo, María Luisa y Bety acompañaron con entusiasmo este significativo aniversario, demostrando el fuerte lazo familiar que ha sido parte fundamental en la vida de la pareja.

Entre los invitados estuvieron Benjamín y su esposa, quienes brindaron por la dicha de los homenajeados. Asimismo, se contó con la presencia de las familias Arriaga Garza, Valdez Garza y Garza Navarro, quienes se unieron a la celebración.

Sin duda, uno de los momentos más especiales fue la compañía de sus hijos: Kassandra, Néstor y Gabriela, así como de sus queridos nietos Monserrath, Alan, Isabel y Daniela, quienes llenaron de alegría y orgullo a los festejados.

La velada transcurrió en una gran recepción donde una cena-baile enmarcaron las felicitaciones, anécdotas y muestras de cariño, reafirmando que el amor, la paciencia y el respeto han sido la base de estos 45 años de matrimonio, ejemplo digno de admiración para las nuevas generaciones.