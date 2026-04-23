Accidente en torneo de fútbol en Monclova genera preocupación

MONCLOVA, COAH.– Lo que comenzó como una jornada deportiva terminó en preocupación, luego de que un joven estudiante resultó lesionado durante un torneo de fútbol en el campo Rayados, ubicado en la colonia Ciudad Deportiva.

El incidente se registró alrededor de las 10:20 horas, cuando se activaron los servicios de emergencia tras un reporte inicial que advertía sobre un menor con un golpe en la cabeza, lo que encendió las alarmas entre organizadores y asistentes.

Sin embargo, al arribar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que no se trataba de un niño, sino de un joven participante del encuentro, quien presentaba una posible fractura derivada de una jugada durante el partido.

El momento generó tensión entre los presentes, ya que por algunos minutos se temió una lesión de mayor gravedad, mientras compañeros y espectadores observaban atentos la intervención de los socorristas.

El lesionado fue atendido en el terreno de juego, donde recibió los primeros auxilios mientras se evaluaba su condición para determinar si requería traslado a un hospital. Trascendió que los involucrados solicitaron discreción en torno al caso, ya que se trata de estudiantes del TEC de Monterrey, por lo que se manejó con reserva la identidad del afectado.